Укрнефтебурение возобновит добычу газа на Сахалинском месторождении

Апелляционный административный суд разрешил для Укрнефтебурения возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении. Добыча на месторождении прекратилась в 2023 году.

Укрнефтебурение возобновило добычу газа

Укрнефтебурение возобновило добычу газа на Сахалинском месторождении, которое прекратили год назад.

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Алексей Чернышов Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Важная новость. Укрнефтебурению наконец разрешили возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении. Соответствующее решение только что принял Шестой апелляционный административный суд. Из-за аннулирования разрешения добыча на месторождении прекратилась в конце 2023 года. Ожидаем его восстановления и дополнительных объемов газа, которые так необходимы Украине перед началом сложного отопительного сезона.

Ранее Чернышов рассказывал об ограничениях, которые существуют в Украине по добыче газа.

Сейчас готовимся к зиме. О наших планах на 2024 год я вам уже сообщал. Группой Нафтогаз запланировано добыть чуть меньше 15 миллиардов кубометров. Есть газ частников, его будет около трех миллиардов кубов. К сожалению, в этом объеме отсутствует газ Укрнефтебурения, потому что остановлено действие лицензии. Предприятие не добывает. На мой взгляд, стыдно иметь такую ситуацию в стране, которая сейчас в сверхтяжелых условиях готовится к зиме,

– сказал он.

Также он пояснил, что в такой ситуации виноват целый комплекс факторов.

Это, наверное, комплекс факторов. Но вопрос нужно немедленного решить. И мы об этом уже кричим. Я откровенно везде об этом говорю. Мы потеряли 0,6-0,7 миллиардов кубов газа в год, его нет в балансе. Для увеличения добычи нужно прилагать большие усилия и потерять 0,7 миллиарда кубов в балансе – это недопустимо,

– добавил глава Нафтогаза.

В заявлении "Укрнефтебурения" подтверждается, что 5 февраля 2010 года произошло важное событие. Это произошло после вынесения Окружным административным судом г. Киева постановления от 3 сентября 2009 года по делу № 2а-7778/09/2670. Государственная служба геологии и недр предоставила ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" специальное разрешение на пользование недрами под номером 5139.

10 мая 2019 года Укрнефтебурение обратилось в Госгеонедра с просьбой выдать новое специальное разрешение в связи с расширением границ разработки Сахалинского месторождения. Однако оно было аннулировано на основании приказа Госгеонедр № 221 от 10.07.2019 в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 26 Кодекса Украины о недрах.