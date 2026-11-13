"Укрзализныця" под ударом: сколько локомотивов потеряла Украина и как теперь будут передвигаться пассажиры

Враг целенаправленно пытается парализовать украинскую логистику, усиливая атаки на железнодорожную инфраструктуру. Из-за критической ситуации с подвижным составом государство вынуждено в срочном порядке менять подходы к перевозке пассажиров на самых опасных направлениях.

Что произошло с поездами и кого коснутся изменения

С начала полномасштабной войны из-за российских ударов Украина потеряла уже 630 локомотивов, причем почти 400 из них враг уничтожил именно в этом году. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник, передает Укринформ.

По словам чиновника, количество вражеских атак на инфраструктуру и подвижной состав железной дороги стремительно растет, что напрямую сказывается на логистике и пассажирских рейсах.

Враг активно наносит удары по локомотивам, и уже в этом месяце зафиксировано почти 15 ударов по подвижному составу,

– уточнил Калашник.

Как теперь добираться пассажирам

Чтобы компенсировать нехватку поездов, с 1 октября в Украине запустили специальную программу доставки пассажиров на автобусах. Пока это касается маршрутов Конотоп – Сумы и Харьков – Лозовая. В целом этой альтернативой уже воспользовались почти 10 тысяч человек, которым нужно было безопасно добраться домой или на работу.

На фоне этих потерь международные партнеры экстренно выделяют средства на спасение украинской логистики. Как сообщалось ранее, Эстония официально объявила о предоставлении Украине дополнительных 6,5 миллиона евро для стабильного прохождения зимы. Из этой суммы 4,5 миллиона евро будут направлены именно на закупку и поставку новых локомотивов в сотрудничестве с эстонскими железнодорожными компаниями.

Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что "Россия сделала транспортные сети одной из главных целей", пытаясь подорвать экономическую устойчивость нашего государства.