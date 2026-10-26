Россия целенаправленно уничтожает украинские локомотивы, – Зеленский

Об этом украинский лидер сообщил на своем Telegram-канале.

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Помощь железной дороге

В ходе беседы политики уделили внимание последствиям последних российских атак. Зеленский отметил, что враг целенаправленно пытается уничтожать украинские локомотивы, поэтому поддержка в увеличении подвижного состава железной дороги крайне важна.

Ранее сообщалось, что российские атаки повредили более 500 локомотивов, в результате чего в Украине возник острый дефицит тяги для грузовых и пассажирских перевозок. Поэтому усложняется транспортировка зерна и железной руды – важных источников валютных поступлений для Украины.

Как пишет Financial Times, недостаток локомотивов также негативно влияет на работу портов, ведь без железнодорожного сообщения доставлять грузы к причалам становится гораздо сложнее.

Какие подробности о мирных инициативах?

Также стороны подчеркнули необходимость привлечения европейских партнеров ко всем мирным форматам.

Зеленский поделился с эстонской коллегой подробностями дипломатических переговоров в Осло и дальнейшего взаимодействия с американской стороной. По его словам, представители команд договорились провести трехсторонний саммит уже в следующем месяце.

Ранее в ходе переговоров в Осло обсуждались вопросы безопасности, территории и взаимодействия с США. Кроме того, стало известно, что Россия отказалась от предложения прекратить взаимные удары по энергетическим объектам.