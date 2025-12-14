Перерасчет выплат наоборот: как индексация "съедает" часть пенсии

Современные формулы, которые используются в Украине для перерасчета пенсий, часто приводят к тому, что часть выплат фактически теряется. Из-за особенностей расчета и учета только определенных показателей, многие пенсионеры после индексации получают значительно меньшие суммы, чем ожидали.

Почему пенсия уменьшится после перерасчета?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объясняет: пенсия рассчитывается на основе средней заработной платы за последние три года работы, а для регионов применяются дополнительные коэффициенты, информирует 24 Канал.

Интересно Субсидию заберут из-за "тысячи Зеленского": правда это или миф

Из-за этого реальная база для начисления часто оказывается значительно ниже фактических доходов украинцев, поэтому выплаты не достигают ожидаемого уровня.

Важно! Гетманцев отмечает, что стандартная пенсия по теоретическим нормам должна составлять около 40% от зарплаты, однако большинство украинцев не достигают этого показателя из-за ограниченного трудового стажа.

В итоге размер пенсии фактически не дотягивает до гарантированных 40% от заработка даже на уровне базовых расчетов, не говоря уже о дополнительных ограничениях. Даниил Гетманцев считает, что при такой модели государство вводит граждан в заблуждение сразу на нескольких этапах формирования пенсионных выплат.

Что не так с индексацией выплат?

Отдельную проблему, по словам Даниила Гетманцева, составляет сама логика индексации пенсий. При перерасчете выплат государство ориентируется на устаревшую расчетную базу 2017 года, применяя ряд ограничительных коэффициентов.

Интересно! По данным Пенсионного фонда, для пенсионеров, которые оформили выплаты в течение последних четырех лет, в 2025 году применялись пониженные коэффициенты индексации. В частности, для тех, кто стал пенсионером в 2021 году, коэффициент составлял 1,0575, в 2022 году – 1,046, в 2023 году – 1,0345, а для самых новых пенсий только 1,023.

Глава профильного комитета объясняет, что еще на этапе первичного расчета пенсии человек теряет почти пятую часть причитающихся ему выплат. Если же говорить о долговременной перспективе, то из-за некорректного механизма индексации разрыв только углубляется, а фактические потери пенсионеров могут достигать половины реального дохода.

Когда ждать индексацию пенсии в 2026 году?