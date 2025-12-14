Перерахунок виплат навпаки: як індексація "з’їдає" частину пенсії

Сучасні формули, які використовуються в Україні для перерахунку пенсій, часто призводять до того, що частина виплат фактично втрачається. Через особливості розрахунку та врахування лише певних показників, багато пенсіонерів після індексації отримують значно менші суми, ніж очікували.

Чому пенсія зменшиться після перерахунку?

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснює: пенсія розраховується на основі середньої заробітної плати за останні три роки роботи, а для регіонів застосовуються додаткові коефіцієнти, інформує 24 Канал.

Через це реальна база для нарахування часто виявляється значно нижчою за фактичні доходи українців, тому виплати не досягають очікуваного рівня.

Важливо! Гетманцев наголошує, що стандартна пенсія за теоретичними нормами має становити близько 40% від зарплати, проте більшість українців не досягають цього показника через обмежений трудовий стаж.

У підсумку розмір пенсії фактично не дотягує до гарантованих 40% від заробітку навіть на рівні базових розрахунків, не кажучи вже про додаткові обмеження. Данило Гетманцев вважає, що за такої моделі держава вводить громадян в оману одразу на кількох етапах формування пенсійних виплат.

Що не так із індексацією виплат?

Окрему проблему, за словами Данила Гетманцева, становить сама логіка індексації пенсій. Під час перерахунку виплат держава орієнтується на застарілу розрахункову базу 2017 року, застосовуючи низку обмежувальних коефіцієнтів.

За даними Пенсійного фонду, для пенсіонерів, які оформили виплати протягом останніх чотирьох років, у 2025 році застосовувалися знижені коефіцієнти індексації. Зокрема, для тих, хто став пенсіонером у 2021 році, коефіцієнт становив 1,0575, у 2022 році – 1,046, у 2023 році – 1,0345, а для найновіших пенсій лише 1,023.

Очільник профільного комітету пояснює, що ще на етапі первинного розрахунку пенсії людина втрачає майже п’яту частину належних їй виплат. Якщо ж говорити про довготривалу перспективу, то через некоректний механізм індексації розрив лише поглиблюється, а фактичні втрати пенсіонерів можуть сягати половини реального доходу.

Коли чекати на індексацію пенсії у 2026 році?