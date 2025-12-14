Перерахунок виплат навпаки: як індексація "з’їдає" частину пенсії
- Перерахунок пенсій в Україні часто призводить до зменшення виплат через використання застарілих формул і обмежених коефіцієнтів.
- Голова Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначає, що пенсії розраховуються на основі середньої зарплати за три останні роки з додатковими регіональними коефіцієнтами, що призводить до втрат до половини реального доходу пенсіонерів.
Сучасні формули, які використовуються в Україні для перерахунку пенсій, часто призводять до того, що частина виплат фактично втрачається. Через особливості розрахунку та врахування лише певних показників, багато пенсіонерів після індексації отримують значно менші суми, ніж очікували.
Чому пенсія зменшиться після перерахунку?
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснює: пенсія розраховується на основі середньої заробітної плати за останні три роки роботи, а для регіонів застосовуються додаткові коефіцієнти, інформує 24 Канал.
Через це реальна база для нарахування часто виявляється значно нижчою за фактичні доходи українців, тому виплати не досягають очікуваного рівня.
Важливо! Гетманцев наголошує, що стандартна пенсія за теоретичними нормами має становити близько 40% від зарплати, проте більшість українців не досягають цього показника через обмежений трудовий стаж.
У підсумку розмір пенсії фактично не дотягує до гарантованих 40% від заробітку навіть на рівні базових розрахунків, не кажучи вже про додаткові обмеження. Данило Гетманцев вважає, що за такої моделі держава вводить громадян в оману одразу на кількох етапах формування пенсійних виплат.
Що не так із індексацією виплат?
Окрему проблему, за словами Данила Гетманцева, становить сама логіка індексації пенсій. Під час перерахунку виплат держава орієнтується на застарілу розрахункову базу 2017 року, застосовуючи низку обмежувальних коефіцієнтів.
Цікаво! За даними Пенсійного фонду, для пенсіонерів, які оформили виплати протягом останніх чотирьох років, у 2025 році застосовувалися знижені коефіцієнти індексації. Зокрема, для тих, хто став пенсіонером у 2021 році, коефіцієнт становив 1,0575, у 2022 році – 1,046, у 2023 році – 1,0345, а для найновіших пенсій лише 1,023.
Очільник профільного комітету пояснює, що ще на етапі первинного розрахунку пенсії людина втрачає майже п’яту частину належних їй виплат. Якщо ж говорити про довготривалу перспективу, то через некоректний механізм індексації розрив лише поглиблюється, а фактичні втрати пенсіонерів можуть сягати половини реального доходу.
Коли чекати на індексацію пенсії у 2026 році?
У 2026 році в Україні очікується черговий перегляд пенсій із суттєвішим коефіцієнтом індексації, ніж роком раніше. За попередніми розрахунками, підвищення може перевищити 11%, що помітно більше за показники, закладені для індексації у 2025 році.
Такий рівень коригування пов’язаний із макроекономічними прогнозами та динамікою доходів населення. Зокрема, уряд закладає, що інфляція у 2025 році сягне близько 9,2%, що безпосередньо впливає на формулу індексації пенсій.
Водночас при розрахунках також враховується динаміка заробітних плат: середній темп зростання номінальної зарплати в Україні за останні три роки оцінюється на рівні приблизно 20%.