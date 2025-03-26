Перерасчет пенсий: почему выплаты могут не только вырасти, но и уменьшиться

После перерасчета выплаты могут не только вырасти, но и уменьшиться. Что влияет на размер пенсии и к каким изменениям следует готовиться пенсионерам, читайте далее.

У кого могут уменьшиться выплаты после перерасчета

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров учитывает не только дополнительный стаж, но и уровень заработной платы. Если в последние годы пенсионер получал меньший доход, чем раньше, это может повлиять на коэффициент зарплаты и привести к незначительному уменьшению выплат, рассказал эксперт Сергей Коробкин, передает 24 Канал.

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Стоит учитывать, что для работающих пенсионеров пенсия рассчитывается на основе устаревшего показателя прожиточного минимума. Только после увольнения доплата за стаж будет пересчитана с учетом актуального показателя.