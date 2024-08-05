Как пенсионеру могут незаметно уменьшить пенсию

Часто во время перерасчета пенсии одна ее часть может вырасти, а другая – уменьшиться, или некоторые надбавки могут вообще исчезнуть. При этом пенсионер может даже не подозревать о таких изменениях.

Кому могут срезать пенсию при перерасчете

Пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право каждые два года пересматривать свои пенсии с учетом стажа, а иногда и зарплаты, если это выгодно. Если в последние годы они имели хорошую зарплату, то перерасчет осуществляется как по стажу, так и с повышением коэффициента зарплаты.

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Итак, тем, кто вышел на пенсию до 1 октября 2011 года, начисляют выплаты по старым правилам. Однако в Законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании есть примечание относительно тех, кто вышел на пенсию после 1 октября 2011 года.

Если таким лицам сделали перерасчет пенсии по стажу, и по зарплате, тогда размер доплаты за сверхурочный стаж считается уже по новым правилам.

В таком случае, если общий размер пенсии вырос, увеличился коэффициент зарплаты, то это влияет на общий размер пенсии, но при этом размер доплаты за сверхурочный стаж – урезают.