Бывшим чиновникам в 2024 году сократят "астрономические" пенсии
Источник:ВРУ
Поскольку формула для начисления пенсионных выплат меняется, украинские пенсионеры даже при одинаковых исходных данных могут получать разную пенсию. ВРУ решила отрегулировать этот вопрос.
Кому снизят пенсию
На сегодняшний день в Украине есть 10,5 миллионов пенсионеров, которым необходимо ежемесячно выплачивать пенсию. Средний размер пенсионных выплат составляет – 5 350 гривен. Однако значительное количество пенсионеров получают гораздо меньше. Такое среднее значение возникает из-за того, что определенные граждане имеют огромные выплаты.
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Во время нового заседания ВРУ, политический деятель Роксолана Пидласа заявила, что правительство будет уравнивать солидарную пенсию, сообщает 24 Канал. То есть, люди с наименьшими пенсионными выплатами начнут получать большие выплаты и, наоборот. Следует отметить, что уменьшат пенсии лишь некоторым категориям граждан.
Те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.
Изменения должны вступить в силу в 2024 году. Тогда же увеличится минимальная пенсия и начнет действовать бальная система для пенсионеров.Напомним! В 2024 году ПФУ получит от государства 271,9 миллиарда гривен для проведения индексации и финансирования выплат.