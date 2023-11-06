Бывшим чиновникам в 2024 году сократят "астрономические" пенсии

Поскольку формула для начисления пенсионных выплат меняется, украинские пенсионеры даже при одинаковых исходных данных могут получать разную пенсию. ВРУ решила отрегулировать этот вопрос.

Кому снизят пенсию

На сегодняшний день в Украине есть 10,5 миллионов пенсионеров, которым необходимо ежемесячно выплачивать пенсию. Средний размер пенсионных выплат составляет – 5 350 гривен. Однако значительное количество пенсионеров получают гораздо меньше. Такое среднее значение возникает из-за того, что определенные граждане имеют огромные выплаты.

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Во время нового заседания ВРУ, политический деятель Роксолана Пидласа заявила, что правительство будет уравнивать солидарную пенсию, сообщает 24 Канал. То есть, люди с наименьшими пенсионными выплатами начнут получать большие выплаты и, наоборот. Следует отметить, что уменьшат пенсии лишь некоторым категориям граждан.

Роксолана Подласа Председатель комитета Верховной Рады по бюджету Те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.

Изменения должны вступить в силу в 2024 году. Тогда же увеличится минимальная пенсия и начнет действовать бальная система для пенсионеров.

В 2024 году ПФУ получит от государства 271,9 миллиарда гривен для проведения индексации и финансирования выплат.