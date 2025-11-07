Решение не за месяцы, а за дни: Умеров назвал преимущества для резидентов Defence City

Стало известно, что Украина возобновляет экспорт собственного вооружения. Таким образом, все, кто был резидентом режима Defence City, помимо прочего, смогут получить упрощенный доступ к процедуре экспорта, а также международных передач и совместного производства.

Какие преимущества в Defence City?

В результате действия режима Defence City решения, в том числе и по экспорту оружия, будут приниматься не за месяцы, а за дни, передает 24 Канал со ссылкой на разговор секретаря СНБО Рустема Умерова с журналистами.

Как добавляет Умеров, резиденты работают по принципу "единого окна" – от разработки до продажи. Поэтому все согласования, разрешения и документы оформляются централизованно, без бюрократических барьеров.

Рустем Умеров Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Система гарантирует контроль и приоритет для ВСУ, но дает возможность привлекать иностранные инвестиции и запускать ко-продакшн. Это сочетание безопасности и развития – оборонная индустрия как драйвер экономики.

Секретарь СНБО напоминает, что Defence City является новой экономикой войны, где формируется будущее украинской оборонки – от дронов и боеприпасов до высокотехнологичных систем, способных конкурировать в мире.

Интересно! По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, в список гарантий, которые предоставляет режим Defence City, входят: освобождение от налога на прибыль, освобождение от налога на землю и недвижимость, упрощенный режим международной передачи оборонной продукции и другие.

Что известно о Defence City: это специальный режим для оборонной индустрии Украины, который помогает создать благоприятные условия для развития оборонного сектора. Резидентами могу стать украинские компании, которые производят оружие, технику или другие товары для обороны страны.

Куда Украина будет продавать собственное оружие?