Рішення не за місяці, а дні: Умєров назвав переваги для резидентів Defence City

Стало відомо, що Україна відновлює експорт власного озброєння. Таким чином, всі, хто був резидентом режиму Defence City, окрім іншого, зможуть отримати спрощений доступ до процедури експорту, а також міжнародних передач та спільного виробництва.

Які переваги в Defence City?

Внаслідок дії режиму Defence City рішення, зокрема й щодо експорту зброї, ухвалюватимуться не за місяці, а за дні, передає 24 Канал з посиланням на розмову секретаря РНБО Рустема Умєрова з журналістами.

Як додає Умєров, резиденти працюють за принципом "єдиного вікна" – від розробки до продажу. Відтак усі погодження, дозволи й документи оформлюються централізовано, без бюрократичних бар'єрів.

Рустем Умєров Секретар Ради національної безпеки і оборони України Система гарантує контроль і пріоритет для ЗСУ, але дає можливість залучати іноземні інвестиції і запускати ко-продакшн. Це поєднання безпеки і розвитку – оборонна індустрія як драйвер економіки.

Секретар РНБО нагадує, що Defence City є новою економікою війни, де формується майбутнє української оборонки – від дронів та боєприпасів до високотехнологічних систем, здатних конкурувати у світі.

Цікаво! За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, до списку гарантій, які надає режим Defence City, входять: звільнення від податку на прибуток, звільнення від податку на землю та нерухомість, спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції та інші.

Що відомо про Defence City: це спеціальний режим для оборонної індустрії України, який допомагає створити сприятливі умови для розвитку оборонного сектору. Резидентами можу стати українські компанії, які виробляють зброю, техніку чи інші товари для оборони країни.

Куди Україна продаватиме власну зброю?