После полномасштабного вторжения России в Украину Европа столкнулась с энергетическим кризисом. А крупнейшие европейские поставщики газа, в частности немецкая компания Uniper, понесли миллиардные убытки.

Сколько отсудила Uniper у "Газпрома"?

До 2022 года Uniper покупала газ у "Газпрома", однако из-за войны контракты были разорваны. Чтобы вернуть свои деньги, немецкая компания подала в суд на российского энергетического гиганта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так поступило большинство европейских поставщиков, однако арбитражные процессы по этим делам продолжались годами. Впрочем, Uniper прибегла к хитрости и смогла отсудить свои средства у "Газпрома" еще до завершения арбитража.

Параллельно с арбитражем юристы немецкой компании в 2022 году подали срочный запрос в суд в городе Вайден в Баварии, где расположен пункт входа российского газа.

Uniper хотела получить аванс от "Газпрома" в размере 5 миллиардов евро, однако вайденский суд отказал в выплатах.

Тогда юристы обратились в суд Нюрнберга, и тот присудил, что российская компания должна выплатить 3,65 миллиардов евро.

Впоследствии Uniper выиграла еще два судебных иска на 3,79 миллиарда евро и 576 миллиона евро, что в целом позволило ей отсудить у "Газпрома" 8 миллиардов евро.

Важно! В дополнение в июне 2024 года немецкий поставщик газа выиграл еще и дело против "Газпрома" в арбитражном суде, что принесло ей дополнительно 13,5 миллиарда евро.

Как Uniper удалось отсудить миллиарды?

Адвокаты Uniper объяснили, что для возврата средств им необходимо было доказать наличие чрезвычайной ситуации. Компания оказалась перед угрозой банкротства, поэтому и смогла получить срочные судебные решения.

Затем Uniper начала искать активы "Газпрома", которые подлежали аресту.

А уже в конце 2023 года немецкая компания начала взимать средства с должников российского поставщика газа, хотя и не раскрывает суммы взысканий.

В таких случаях это соревнование кредиторов – кто первый, тот и получает активы,

– пояснил юрист Тино Шнайдер.

Стоит знать! Между тем некоторые другие европейские компании все еще ждут результатов арбитражей, например, польская Orlen. А немецкая RWE объявила о победе в суде только в марте 2025 года.