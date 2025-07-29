Какие убытки понес "Газпром"?

Чистые убытки "Газпрома" за 6 месяцев составили 10,77 миллиарда рублей, или 130,7 миллиона долларов, по российскому бухгалтерскому учету, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Убытки российского газового гиганта оказались меньше, чем в прошлом году, в 45 раз. В первом полугодии 2024 года "Газпром" потерял 480,64 миллиарда рублей, или 5,83 миллиарда долларов.

За второй квартал 2025 года концерн заработал 7,36 миллиардов рублей чистой прибыли.

Общая же выручка компании за шесть месяцев увеличилась на 4% – до 3,05 триллиона рублей, или 37,02 миллиарда долларов.

Стоит знать! В 2025 году "Газпрому" удалось увеличить выручку от торговли газом на 10%. Вместе с тем себестоимость реализации голубого топлива уменьшилась на 20%.

Как изменились доходы "Газпрома"?

После прекращения закупки газа у Туркменистана в середине 2024 года газовый баланс "Газпрома" изменился – освободилось место для голубого топлива собственной добычи.

В итоге концерну удалось увеличить прибыль от торговли газом на 70% – до 983 миллиардов рублей, или 11,63 миллиарда долларов.

Вместе с тем отрицательное сальдо прочих расходов и доходов за год сократилось – с 620 до 284 миллиардов рублей (3,45 миллиарда долларов).

Стоит знать! Расчеты дивидендов "Газпром" проводит на основе консолидированной прибыли. То есть, кроме газового бизнеса, учитываются также доходы с энергетического, нефтяного и СПГ-дивизионов. А дивидендную базу корректируют и на неденежные статьи.