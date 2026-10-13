Глобальный кризис бедности: число нуждающихся увеличилось на 51,5 миллиона, большинство из них – дети

Мировая экономика сталкивается с новым тревожным вызовом, который ударяет по наименее защищенным слоям населения. Ситуация во многих регионах планеты стремительно ухудшается, что заставляет международные организации бить тревогу.

Где ситуация с бедностью наиболее критическая и что такое многомерная бедность

За последний год количество людей, страдающих от острой многомерной бедности, выросло на 51 миллион человек. В настоящее время в 108 странах мира в таких условиях выживают 1,2 миллиарда человек, из которых более половины (617 миллионов) – это дети, о чем говорится в свежем отчете Программы развития ООН.

Обратите внимание! Подавляющее большинство пострадавших, а именно 83%, проживают в сельской местности. Наибольший удар приходится на жителей Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Администратор ПРООН Александр де Кроо назвал эту тенденцию крайне тревожным сигналом. "Миллиарды людей одновременно сталкиваются с голодом, отсутствием доступа к образованию, чистой воде и электроэнергии", – подчеркнул он.

Этот индекс измеряет не просто нехватку денег в кошельке, а реальные условия жизни человека. Эксперты оценивают, имеет ли семья доступ к нормальному жилью, базовой санитарии, свету, топливу для приготовления пищи, а также к продуктам и образованию. То есть это показатель того, насколько человек отрезан от базовых благ цивилизации.

Какие страны смогли преодолеть кризис, а где население беднеет

Несмотря на общую негативную динамику, в 33 странах доля бедного населения сократилась вдвое. Например, в Эсватини за 15 лет этот показатель снизился с 38,7% до 8%, а значительного прогресса также добились Китай, Вьетнам, Египет, Непал и Таджикистан.

Важно! В то же время в Нигерии уровень бедности продолжает расти. Интересно, что в Анголе и Замбии процент бедных уменьшился, но из-за стремительного роста численности населения общее количество нуждающихся там только увеличилось. Именно демографический взрыв в ООН называют одной из главных причин углубления глобального кризиса.

Кстати, недавно мы писали, что государство предусмотрело специальные финансовые бонусы для отдельной категории украинок, посвятивших жизнь семье. Однако для получения этих денег необходимо соответствовать четким критериям и своевременно подать соответствующее заявление.