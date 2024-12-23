НБУ проанализировал уровень финансового стресса на конец года в Украине

На конец 2024 года НБУ обнародовал оценку стресса в финансовой системе Украины. Индекс финансового стресса, отражающий уровень текущих угроз в украинском секторе, значительно снизился с сентября 2024 года.

Как НБУ оценивает финансовый стресс

Основной проблемной зоной остается валютный рынок, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Снижение уровня стресса было обусловлено реструктуризацией внешнего государственного долга в конце лета, что привело к уменьшению доходности суверенных еврооблигаций.

Обратите внимание! Кроме того, наблюдалось незначительное снижение доходностей гривневых ОВГЗ.

Что больше всего повлияло на уровень финансового стресса

Согласно отчету, наибольшее неблагоприятное влияние на Индекс финансового стресса имел высокий уровень валютного субиндекса, обусловлен значительными объемами интервенций Национального банка на валютном рынке.

Важно! По данным НБУ, субиндекс поведения домохозяйств постепенно улучшался благодаря притоку средств на счета. Рост цен на облигации украинских компаний положительно повлиял на субиндекс корпоративных ценных бумаг.

Между тем банковский субиндекс остается самым низким среди всех, несмотря на незначительное снижение коэффициентов покрытия ликвидностью из-за повышения требований к обязательным резервам.

Обратите внимание! ИФС отражает только текущее состояние финансового сектора и не учитывает будущие риски, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.