Стоимость жизни будет расти, а уровень падать: что ждет украинцев

Во время войны инфляция для рядового украинца значительно болезненнее. Рост цен, потеря доходов и прочее сильно влияет на население. Кто и как больше всего страдает инфляцией, читайте в материале.

Как рассказывает 24 каналу Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, в предыдущие годы инфляция сопровождалась стремительным ростом доходов населения, а также удорожанием многих типов активов, как недвижимость или земля.

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Но после полномасштабного вторжения в текущем году все по-другому, добавляет эксперт.

Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU С начала войны заработные платы сокращаются, а цены на активы непрерывно снижаются. Поэтому нет компенсаторов, частично нивелирующих негативные эффекты инфляции. Доходы и активы в реальном измерении будут снижаться и в 2023 году.

Уровень жизни украинцев будет падать

По прогнозу заместителя директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергея Фурсы, ожидаемое падение уровня жизни многих украинцев может быть даже больше прогнозируемого Нацбанком уровня инфляции в 30%, поскольку многие теряют работу, а многим уменьшили зарплаты. Стоимость жизни будет расти. И мы с этим поделать ничего не можем.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Для компенсации потери покупательной способности населения в государственном бюджете нет денег. Если в следующем году будет незначительная индексация социальных выплат, то это уже будет большим достижением.

Больше всего будут страдать люди с наименьшими доходами

В Украине мы имеем дело с классической моделью влияния инфляции на население, когда больше всего от подорожания товаров страдают люди с наименьшими доходами.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Традиционно мы имеем дело с годовым измерением инфляции. Предлагаю рассмотреть другое измерение инфляции – сравнить текущие цены с ценами на декабрь прошлого года. Если (по данным Госстата) в июле текущего года по сравнению с декабрем прошлого потребительские цены выросли на 18,2%, то продукты питания подорожали на 24,1%. Следовательно, люди с наименьшим уровнем доходов, в структуре расходов которых превалируют продукты питания, ощущают инфляцию посильнее.

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Подорожают ли продукты

По мнению эксперта Бориса Кушнирука, экономического эксперта, традиционно в августе цены на продукты имеют тенденцию к снижению или как минимум к стабилизации. Начало осени – сезон овощей, увеличение предложения которого влечет цены на продукты вниз. Но в целом цены будут расти. Ценовая ситуация будет отличаться, в частности, в зависимости от региона. Очевидно, что ситуация на Юге, Востоке и Севере будет хуже, чем на Западе Украины.

Эксперт Олег Пендзин считает, что овощи будут дешеветь до конца сентября. Затем последует достаточно стремительный рост цен. Хлеб будет дорожать, поскольку внутренние цены на зерно будут приближаться к мировым. Автоматически будут немного дорожать мясные и молочные продукты.

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