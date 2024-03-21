Украинская экономика в 2024 году: как изменится ситуация по мнению НБУ

Украинская экономика продолжает восстанавливаться. Этому способствует усиление различных отраслей, в частности сельского хозяйства.

Какой будет экономика Украины в 2024 году

Представители НБУ считают, что рост экономики Украины в нынешнем году превысит ожидаемые показатели. В январе Центробанк прогнозировал значение 3,6%.

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Сергей Николайчук Заместитель председателя НБУ Новая информация, которую мы получили за фактически два месяца с момента финализации нашего январского прогноза пока является достаточно сбалансированной. Мне трудно сказать, что риски в одну или другую сторону существенно преобладают.

Несмотря на положительную оценку, в НБУ предостерегают, что есть факторы, которые могут негативно повлиять на экономический рост. В первую очередь это продолжение военных действий и их усиление.

Также важную роль будет играть сельское хозяйство. Николайчук считает, что нынешний урожай будет меньше, речь идет в частности о зерновых.

Мы видим определенное усиление рисков того, что война может быть более длительной, чем мы закладывали в наш январский прогноз, и это будет ограничивать восстановление. Поэтому баланс этих факторов, по моему мнению, дает нам основания говорить, что наш прогноз роста ВВП в этом году на 3,6% остается достаточно реалистичным,

– отмечает Николайчук

Какой была ситуация в 2023 году

Экономическая активность в 2023 году также была лучше, чем ожидалось. Стоит отметить именно сельское хозяйство. Благодаря, в том числе, погодным условиям, эта отрасль обеспечила около 2 процентных пункта роста ВВП Украины.

НБУ считает, что показатель прошлогоднего экономического роста составил 5,7%. Такого значения удалось достичь и благодаря восстановлению экспорта электроэнергии.