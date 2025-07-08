Трамп ответил, планирует ли усиливать санкции против России

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал возможность ужесточения санкций против России со стороны США в ближайшее время.

Свой ответ по этому поводу он озвучил журналистам в Белом доме во вторник, 8 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Россия – не Иран: что сдерживает президента США от решительных действий в отношении Кремля

Усилят ли США санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен поведением Владимира Путина. Когда у него спросили, имеет ли он план в отношении президента России, тот анонсировал "маленький сюрприз" для диктатора. Также прокомментировал вопрос санкций.

Я очень решительно рассматриваю санкции против России,

– заявил он.

Впрочем, дополнительной конкретики по этому поводу он не указал. Кроме того, американский президент высказался относительно своих недавних угроз странам-членам БРИКС, отметив, что "любой, кто входит в БРИКС, получит 10% тариф".

Заметим, что Россия, в отношении которой США до сих пор не решились ввести дополнительные ограничения, также относится к БРИКС.

Напомним, ранее, по данным ABC News, Дональд Трамп ранее по данным ABC News поддержал новый законопроект о санкциях против России и покупателей ее энергоресурсов. Проект закона Линдси Грэма с новыми ограничениями против России примут уже в июле.