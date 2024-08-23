Новая услуга для пенсионеров: что предлагают в ПФУ

В ПФУ разработали новую услугу для пенсионеров. Она должна облегчить для них получение сервисных услуг.

Новая услуга для пенсионеров

Пенсионный фонд разработал сервис "Запись на прием", который можно найти на официальном сайте учреждения.

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Через этот сервис можно выбрать себе удобные день и время для посещения сервисного центра главного управления Пенсионного фонда.

Напомним! Записаться можно онлайн, выполнив инструкцию по ссылке.

Чтобы выполнить процедуру, надо авторизоваться на сайте удобным способом: