НБУ подтвердил готовность поддерживать устойчивость валютного рынка в Украине

Снижение курса гривны в последние недели может привести к дополнительным рискам для стабильности валютного рынка и, соответственно, ценовой стабильности в Украине.

Что будет с валютным рынком Украины

НБУ объясняет текущее ослабление курса гривны на валютном рынке увеличением чистого спроса в течение последних двух месяцев. Это произошло из-за роста бюджетных расходов, майскую валютную либерализацию, временное уменьшение предложения валюты от аграрного сектора и исчерпания прошлогоднего урожая.

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Впрочем, Нацбанк отметил, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка.

Поэтому Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности,

– сказали в НБУ.

В Национальном банке отметили, что несмотря на некоторое ослабление гривны, курсовая динамика все еще соответствует цели НБУ обеспечить умеренную инфляцию, что подтверждается ее приближением к целевому уровню 5% в июне.

Вскоре начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта и других товарных групп составляет 24 миллиарда долларов,

– сообщили в НБУ.

В частности, уже в этом месяце центральный банк Украины ожидает получить 3,9 миллиарда долларов от США. Это позволит международным резервам снова превысить уровень в 40 миллиардов долларов.