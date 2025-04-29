Трамп смягчит пошлины на автозапчасти: каких производителей это касается

Администрация Трампа планирует принять меры, чтобы уменьшить последствия автомобильных тарифов. В частности, могут быть смягчены пошлины на автозапчасти.

Пошлины вводить не будут

В частности, пошлины ослабят на те запчасти, которые изготавливают непосредственно в США, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Также не будут вводить пошлины на запчасти автомобилей, изготовленных за рубежом. В то же время на производителей не будут возлагать ответственность за другие пошлины на сталь и алюминий.

Трамп намерен выстроить партнерство с автопроизводителями из США. Для этого, по случаю 100 дней своего президентского срока он планирует посетить Мичиган, который стал своеобразным центром автомобильной промышленности США.

В Белом доме уверяют, что тарифная политика впоследствии должна улучшить положение американских автопроизводителей.

Это соглашение является большой победой торговой политики президента, вознаграждая компании, которые производят внутри страны, и одновременно предоставляя взлетную полосу производителям, которые выразили свою приверженность инвестированию в Америку и расширению своего внутреннего производства,

– заявил министр торговли США Говард Лутник.

Автопроизводители призвали Трампа не вводить пошлины

Ранее ряд промышленных групп обратился к Трампу с призывом не вводить 25% пошлины на запчасти. Они предостерегли, что это приведет к росту цен и снижению продаж.

Пошлины на автозапчасти нарушат глобальную цепочку поставок автомобилей и вызовут эффект домино, который приведет к росту цен на автомобили для потребителей, снижение продаж в дилерских центрах и сделает обслуживание и ремонт транспортных средств дороже и менее предсказуемыми,

– говорится в письме отраслевых групп.

Они также добавили, что многие производители и поставщики уже сталкиваются с трудностями, поэтому дальнейшее ужесточение тарифов может привести к сокращению производства.