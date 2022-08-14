Режим военного бюджета: будет ли пересмотр зарплат, пенсий и прожиточного минимума

В условиях военного положения в первую очередь правительство выделяет средства на нужды обороны. Однако все запланированные увеличения прожиточного минимума и социальных выплат будут воплощены вовремя.

Об этом в интервью в эфире общенационального телемарафона рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. По ее словам, до конца 2022 года правительство реализует несколько программ по социальным выплатам.

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Социальные выплаты являются вторыми по приоритету в казначействе

Оксана Жолнович объяснила, что Украина живет в условиях военного бюджета, поэтому в первую очередь казначейство удовлетворяет военные запросы от Министерства обороны. Вторыми по приоритету являются запросы от Министерства социальной политики.

Министр признала, что есть задержки с выплатами, особенно с социальной помощью, однако причина этого - казначейские счета, которые направили средства на армию, должны собрать поступления. Жолнович отметила, что министерство производит все начисления вовремя.

Каждый человек, имеющий право на выплату – получит его и я это гарантирую, поэтому еще все правительство как механизм сейчас над этим работает,

– подчеркнула Жолнович.

Также Минсоцполитики сотрудничает с международными партнерами, оказывающими финансовую помощь именно для социальных выплат. Поэтому глава уверена, что все планы министерства удастся реализовать. В частности, речь идет о:

поднятие прожиточного минимума в декабре на 3,2%;

перерасчет социальных выплат соответствующего новому прожиточному минимуму;

повышение пенсии на 300 гривен для людей старше 70 лет в октябре;

установление нижней планки для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем на уровне не ниже 3 000 гривен;

Министр подчеркнула, что вопрос о сокращении выплат не стоит.

Оксана Жолнович отметила, что в бюджет в следующем году Минсоцполитики будет вносить представление на очередное увеличение прожиточного минимума. Однако министр отметила, что сейчас нельзя предусмотреть, на сколько он вырастет, поскольку это будет зависеть от решения Министерства финансов.

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