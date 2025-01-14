Украинцы могут повлиять на размер своей будущей пенсии: как это правильно сделать

Украинцы могут самостоятельно увеличить размер собственной будущей пенсии. Для этого следует официально трудоустроиться и регулярно платить единый социальный взнос.

Как увеличить размер будущей пенсии в Украине

Так, чем больше уплачено взносов, и чем продолжительнее трудовой стаж лица, тем больше будут пенсионные выплаты, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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То есть есть два ключевых аспекта, влияющих на будущие выплаты:

стаж работы: каждый год официальной занятости добавляет к общему трудовому стажу, который учитывается при расчете пенсии; размер взносов: чем больше заработная плата и уплаченный единый социальный взнос, тем больше накоплений для будущей пенсии.

В частности Пенсионный фонд опубликовал отчет за девять месяцев 2024 года. В нем отмечается, что за это время более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени, то есть с них начали платить налоги. Это обеспечило дополнительные поступления в ПФУ в 97 миллионов гривен единого взноса.

Обратите внимание! В фонде отметили, что эти взносы не только гарантируют пенсионные права работникам, что их платят, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам.