Украинцы могут повлиять на размер своей будущей пенсии: как это правильно сделать
Украинцы могут самостоятельно увеличить размер собственной будущей пенсии. Для этого следует официально трудоустроиться и регулярно платить единый социальный взнос.
Как увеличить размер будущей пенсии в Украине
Так, чем больше уплачено взносов, и чем продолжительнее трудовой стаж лица, тем больше будут пенсионные выплаты, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Читайте также Кто в 2025 году будет иметь самые высокие пенсии
То есть есть два ключевых аспекта, влияющих на будущие выплаты:
- стаж работы: каждый год официальной занятости добавляет к общему трудовому стажу, который учитывается при расчете пенсии;
- размер взносов: чем больше заработная плата и уплаченный единый социальный взнос, тем больше накоплений для будущей пенсии.
В частности Пенсионный фонд опубликовал отчет за девять месяцев 2024 года. В нем отмечается, что за это время более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени, то есть с них начали платить налоги. Это обеспечило дополнительные поступления в ПФУ в 97 миллионов гривен единого взноса.
Обратите внимание! В фонде отметили, что эти взносы не только гарантируют пенсионные права работникам, что их платят, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам.