Как изменятся пенсии украинцев в мае: новые надбавки

Пенсионеры могут получить надбавку к пенсии, если они соответствуют определенным критериям. Например, имеют ухудшенное состояние здоровья.

У кого вырастут пенсии в мае

Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку к пенсии. Эта выплата предоставляется при условии, что общая пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривны.

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Надбавка увеличивается, когда пенсионер пересекает определенную возрастную границу. Сейчас размер доплаты по возрасту такой:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата автоматически добавляется к пенсии, в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста. Дополнительно обращаться в ПФУ не нужно.

Как увеличить пенсию из-за ухудшения здоровья

Пенсионеры с ухудшенным состоянием здоровья (они могут подтвердить это документально) имеют право на специальную надбавку. Доплата предоставляется, если особа:

имеет ежемесячную пенсию по возрасту;

старше 80 лет;

проживает сама;

нуждается в уходе со стороны посторонних лиц по состоянию здоровья.

Сейчас эта доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть – 944 гривны. Эта надбавка начисляется через личное обращение пенсионера в ПФУ.