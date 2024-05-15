Рост пенсии более чем на 500 гривен: кого ждет такое повышение выплат в июне
Источник:ПФУ
Благодаря надбавкам, пенсии украинцев могут значительно вырасти. Уже в июне часть пенсионеров получит новые доплаты.
У кого вырастет пенсия почти на 600 гривен
Пенсионеры старше 80 лет могут получить специальную надбавку к пенсии в сумме 570 гривен. Главным условием является то, что пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривны.
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Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет. Сейчас эта надбавка такова:
- лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают доплату в размере 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен.
Надбавка по возрасту добавляется к пенсии автоматически. Эта доплата начисляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.
Как изменятся выплаты работающих пенсионеров
Перерасчет выплат работающих пенсионеров начался с 1 апреля. Однако надбавку за новоприобретенный стаж стоит ожидать только в июне. Это связано с квартальным отчетом, который должен подаваться до 10 мая теперешнего года.
Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,
– говорится в сообщении ПФУ.