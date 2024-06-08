Пенсии украинцев: вырастут ли выплаты пенсионеров летом
Источник:ПФУ
Летом новой индексации пенсионных выплат не предвидится. Перерасчетов на этот период также не запланировано. Однако, пенсии некоторых граждан все же вырастут.
Какие сейчас пенсии украинцев
В нынешнем году пенсии украинцев выросли. Этому способствовала мартовская индексация и начисление надбавок.
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Какие выплаты получали пенсионеры, по состоянию на 1 апреля:
- 26,84% граждан получают пенсию до 3 000 гривен;
- 17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,06% – более 10 000 гривен.
Изменятся ли выплаты по инвалидности
Летом корректировка выплат для лиц с инвалидностью не предусматривается. Размер таких пенсий определяется индивидуально. На сумму влияет возрастная выплата лица и степень увечья.
Правительство установило минимум, ниже которого пенсия по инвалидности быть не может. В зависимости от группы он таков:
- для лиц с инвалидностью I группы он составляет не менее 2 760 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, не работающих – 2 520 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, работающих – 2 093 гривны.
У кого вырастут пенсии в июне
В июне пенсионеры старше 70 лет, которые имеют пенсию менее 10 340,35 гривны, могут получить возрастную надбавку. Размер этой доплаты сейчас такой:
- лица от 70 до 74 лет включительно будут иметь надбавку 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.