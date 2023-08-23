Изменения тарифов с 1 сентября: ждать ли украинцам повышение цен на коммунальные

Последнее повышение тарифов значительно увеличило сумму, получаемую украинцами в платежках. Однако нового подорожания коммунальных не избежать, вопрос лишь в том, когда именно произойдут изменения.

Ждать ли украинцам повышение тарифов в сентябре

Газ

Увеличения тарифов в этом году, вероятно, не будет. 22 августа правительство "заморозило" возможность компаний-поставщиков повышать коммунальные.

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Ранее тариф на газ был поделен на годовой и месячный. Сумма оплаты должна была пересматриваться в конце 2022 года. После начала полномасштабного вторжения правительство ввело запрет на увеличение годового тарифа. Месячный может пересчитіваться и сейчас.

Из-за сложной экономической ситуации "Нафтогаз" поглотил некоторых поставщиков и теперь занимает 98% рынка, 2% остаются у других регуляторов.

Денис Шмыгаль заявил, что правительство продолжило действие ПСО на рынке природного газа. Решение будет действовать до середины апреля 2024 года.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины "Нафтогаз" будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене – 7,4 гривны за кубический метр.

Электроэнергия

В июне произошло увеличение цены на электричество. Сейчас тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако этой суммы также недостаточно для того, чтобы покрыть расходы. Эксперты считают, что тариф для украинцев должен быть более 5 гривен за киловатт-час.

В настоящее время разницу между ценой закупки и оплатой тарифов покрывают компании-поставщики. Тем не менее, эта система не сможет продержаться долго, ведь Украине нужны значительные ресурсы для восстановления энергосистемы.

Водоснабжение и водоотвод

Тарифы на водоснабжение индивидуальны и зависят от того, кто именно ваш поставщик.

Пока повышений оплаты за тариф не предусматривается. Однако у некоторых компаний цена может коррелироваться из-за индивидуальных показателей.

У украинцев также есть индивидуальные платежи, например, обслуживание лифта, уборку территории возле дома, работа домофона и другие. Размер этих расходов определяется отдельно каждой общиной.