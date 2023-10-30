Реальные тарифы в Украине: почему цена на коммуналку может быть вдвое больше

С начала полномасштабного вторжения тарифы на коммуналку значительно выросли. Тенденция их увеличения существует до сих пор, однако правительство взяло под контроль этот процесс.

Будут ли расти тарифы в Украине

Правительство "заморозило" рост некоторых тарифов до конца отопительного сезона. Речь идет о цене за водоснабжение, бытовой газ и электроэнергию. Эксперт в вопросе ЖКУ – Татьяна Бойко рассказала 24 Каналу как могут вырасти тарифы в будущем.

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По состоянию на данный момент, на коммуналку регуляторы удерживают на предельно низком уровне. По словам Бойко, стоимость газа могла бы достигнуть 10 – 12 гривен за кубометр.

Сейчас "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды и обслуживает 98% потребителей. Тариф на газ у этого регулятора составляет 7,96 гривны за кубометр.

Бойко говорит, что электроэнергия может стоить вдвое больше. Сейчас этот тариф составляет 2,64 гривны за киловатт, однако в реальности он может достигать 5 – 7 гривен. Такая стоимость обусловлена значительным повреждением украинской энергосистемы.

Холодная вода может возрасти в цене на 50%, а горячая – минимум на 70%. Однако какова будет реальная стоимость, покажет период после окончания нынешнего отопительного сезона – апрель 2024 года.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Такие цены – это приблизительно. Потому что стоимость давно не поднималась.

Почему коммуналка может вырасти сейчас

США порекомендовали Украине увеличить тарифы. Это необходимая мера по регуляции рынка электроэнергии.

Министр Оксана Жолнович в эфире телемарафона заявила, что правительство готово к утверждению этого решения. По ее словам, украинцы смогут уменьшить для себя коммуналку благодаря субсидиям.