Будущую пенсию можно существенно увеличить: как украинцам изменить размер своих выплат

Украинцы могут увеличить свою будущую пенсию. Это актуально, если человеку не хватает нескольких лет до выхода на пенсию.

Как на законных основаниях увеличить свою будущую пенсию

Увеличить пенсию можно с помощью выкупа страхового стажа, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Украинцам предлагают сразу оплатить страховой стаж за те месяцы, когда они не работали или работали неофициально. По состоянию на 2026 год минимальный размер единого взноса составляет 3 804,68 гривны в месяц. Так и можно увеличить будущую пенсию законным способом.

Сумму следует внести полностью. Это делается в течение 10 дней после заключения договора.

Второй вариант – заключить договор как минимум на год и вносить взносы ежемесячно. В 2026 году минимальный размер единого взноса составляет 1 902,34 гривны в месяц.

Следует также учесть следующие нюансы:

На момент заключения договора лицо не должно подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию.

Докупить стаж можно только за периоды, когда человек не работал официально и не вел предпринимательскую деятельность.

Если вы были застрахованы, но взносы не уплачивали (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя,

– добавили в налоговой службе.

Таким образом, стаж является основой социальной защиты, которая влияет на пенсии, льготы и т. д. Его выкуп, в частности, помогает увеличить размер пенсионных выплат.

Напомним, что с 2 августа вступают в силу новые правиланачисления страхового стажа. Также ПФУ не будет запрашивать документы, если необходимая информация уже содержится в государственных реестрах.