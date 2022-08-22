Аренда квартир может вырасти: какой будет ситуация на рынке недвижимости осенью

Украинцы все активнее возвращаются в крупные города, поэтому аренда недвижимости прогнозируемо может вырасти. Что касается купли-продажи квартир – все будет зависеть от ситуации на фронте.

В каких городах может вырасти аренда

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита, в комментарии 24 каналу отметил, что аренда жилья может повыситься в таких городах, как Киев и Одесса, а вот в западных регионах наоборот стабилизируется.

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Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Возможно, цена повысится в Киеве и Одессе за счет активного возвращения и переезда людей в столицу. Аренда может возрасти на 10 – 15%. В западных регионах цены стабилизировались, существенных изменений не последует.

Что будет происходить на рынке купли-продажи

По мнению эксперта, до конца этого года цены на рынке купли-продажи недвижимости будут снижаться. Главными покупателями станут переселенцы, имеющие определенное состояние. Однако все будет зависеть в первую очередь от событий на фронте.

Цены на куплю-продажу квартир в среднем могут снизиться на 20%. Что касается снижения цен в разных регионах, прогнозируется:

в восточных регионах – 30% и более,

– 30% и более, в западных – менее 20%.

Следует отметить, что уменьшилось количество предложения на рынке, так что это также сдерживает падение цен. На первичном рынке инвестор пока не будет активно инвестировать, много рисков. Ждем государственных программ по выкупу жилья для тех, кто потерял жилье. Также несколько оживят рынок ипотечные программы, которые начали работать,

– поделился Пита.

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