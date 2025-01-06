В 2024 году гривна девальвировала почти на 10%: как это повлияло на курс

В прошлом году гривна девальвировала на 9,7%. Речь идет именно об официальном курсе. В начале года доллар был – 38 гривен, а вот уже в конце – 42,04 гривны.

Что происходило с валютным рынком в 2024 году

Фактический курс в прошлом году был близок к прогнозируемому правительством, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Напомним! Согласно правительственному прогнозу, курс в конце 2024 года должен был достичь 42,1 гривны за доллар.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики По среднемесячному курсу наибольшие темпы девальвации были в январе и июне, гривна ослаблялась все месяцы, кроме октября

Гетманцев отмечает, что в прошлом году спрос на валютном рынке существенно превышал предложение во всех сегментах. Объем чистых валютных интервенций за 2024 год достиг 34,8 миллиарда долларов.

Увеличение интервенций обусловлено ростом спроса на валюту из-за расширения дефицита счета текущих операций, постепенную валютную либерализацию, ухудшение валютных ожиданий,

– отмечает Гетманцев.

Обратите внимание! Гетманцев отметил, что ситуацию на валютном рынке удавалось контролировать, в том числе и благодаря внешнему финансированию. Размер поддержки от партнеров достиг 41,7 миллиарда долларов в 2024 году.