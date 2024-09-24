Минимальная заработная плата не будет расти в следующем году

В 2024 году минимальную зарплату в Украине повысили до 8000 гривен. Следовательно, в течение 2025 года она останется на этом же уровне.

Почему зарплата не вырастет

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что сейчас нет возможности для повышения социальных стандартов, как это было согласовано с международными партнерами.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 000 гривен. Мы считаем возможным на следующий год сохранить этот размер на весь год.

В Министерстве также не ожидают перебоев с социальными выплатами в течение 2025 года, поскольку это один из приоритетов бюджета.

Предусмотренного ресурса достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех социально уязвимых категорий. И это - приоритетные расходы в бюджете. Ни разу с начала полномасштабного российского вторжения правительство не задерживало выплаты ни пенсий, ни других социальных расходов,

– добавляет министр.

Марченко заверил, что нет оснований сомневаться в том, что социальная сфера будет должным образом профинансирована в следующем году.