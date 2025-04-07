Audi задерживает растаможку своих автомобилей в портах из-за новых тарифов США

Компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, задерживает растаможку своих автомобилей в портах США. Причина – 25% пошлина на импорт авто, о которой Дональд Трамп объявил 2 апреля.

Автомобили в США пока не будут поставлять

В компании сообщили, что сейчас имеют на складах в США около 37 тысяч машин – этого хватит примерно на два месяца продажи, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Наиболее популярная модель в США, Audi Q5, производится в Мексике, а остальные импортируется из Европы и других регионов, поэтому бренд оказался среди тех, кто больше всего пострадает от новых тарифов США.

По словам представителя компании, Audi направила дилерам официальное сообщение, в котором говорится о приостановлении поставок автомобилей в США, начиная со 2 апреля и до дальнейших указаний.

Автомобили пока есть в запасе

По данным аналитиков Cox Automotive, автопроизводители в США имеют в среднем запасы машин примерно на три месяца, поэтому сейчас есть определенный временной резерв, чтобы выработать долгосрочную стратегию реагирования на новые пошлины.

Между тем топ-менеджеры автоконцернов должны встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить возможный ответ на действия США.

Заметьте! На этом фоне европейские фондовые рынки обвалились до самого низкого уровня за последние 16 месяцев из-за опасений инвесторов относительно роста цен, падения спроса и риска глобальной рецессии.