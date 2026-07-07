Российская древесина поступает в ЕС, несмотря на санкции: в Чехии раскрыли схему

Российская древесина, на которую наложены санкции Европейского Союза, продолжает поступать на рынок Чехии через схемы с поддельными документами. По данным журналистов, продукцию оформляют как импорт из Китая, хотя ее истинное происхождение связано с Россией.

Российскую древесину могут ввозить в Чехию под видом китайской

Несмотря на санкции Европейского Союза, российская древесина продолжает поступать на рынок Чехии. По информации Guild Hall, запрещенную продукцию оформляют как легальный импорт из Китая.

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Как отмечается в публикации, чешские власти уже знают о возможных нарушениях и проводят официальные проверки деятельности нескольких компаний.

По данным Euobserver, еще в конце прошлого года власти Чехии получили предупреждение от стран Балтии о том, что местные импортеры закупают крупные партии древесины российского происхождения, прежде всего сибирской лиственницы. Торговля этим сырьем находится под санкциями ЕС с 2022 года, поскольку доходы от его экспорта могут использоваться Россией для финансирования войны.

Журналисты отмечают, что определить происхождение хвойной древесины только по внешнему виду практически невозможно. Именно этим, по их данным, пользуются поставщики, которые оформляют документы через специально созданные компании в Китае.

Статистика вызывает вопросы относительно происхождения древесины

Один из крупнейших чешских трейдеров древесины на условиях анонимности сообщил, что после введения санкций его бывшие партнеры из России предлагали продолжить сотрудничество через китайские компании-посредники. По его словам, предприятие отказалось от таких схем.

В то же время официальная статистика свидетельствует, что импорт лиственницы непосредственно из России сократился до нуля. Однако за тот же период поставки аналогичной древесины из Китая выросли с нескольких тонн до сотен тонн. Кроме того, в торговой статистике появились поставки из Сербии и Турции, хотя сибирская лиственница в этих странах не растет.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что подобные схемы могут свидетельствовать о попытках обхода санкций через третьи страны. Если эти факты подтвердятся в ходе проверок, Европейскому Союзу придется усилить контроль за происхождением сырья и механизмами выполнения санкционных ограничений.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против компаний, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс оборудованием, а также против лиц, поддерживающих кремлевскую пропаганду. В санкционные списки вошли десятки юридических и физических лиц.