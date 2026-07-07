Російську деревину можуть ввозити до Чехії під виглядом китайської

Попри санкції Європейського Союзу, російська деревина продовжує потрапляти на ринок Чехії. За інформацією Guild Hall, заборонену продукцію оформлюють як легальний імпорт із Китаю.

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Як зазначається у публікації, чеські органи влади вже знають про можливі порушення та проводять офіційні перевірки діяльності кількох компаній.

За даними Euobserver, ще наприкінці минулого року влада Чехії отримала попередження від країн Балтії про те, що місцеві імпортери закуповують великі партії деревини російського походження, насамперед сибірської модрини. Торгівля цією сировиною перебуває під санкціями ЄС із 2022 року, оскільки прибутки від її експорту можуть використовуватися Росією для фінансування війни.

Журналісти зазначають, що визначити походження хвойної деревини лише за зовнішнім виглядом практично неможливо. Саме цим, за їхніми даними, користуються постачальники, які оформлюють документи через спеціально створені компанії в Китаї.

Статистика викликає запитання щодо походження деревини

Один із найбільших чеських трейдерів деревини на умовах анонімності повідомив, що після запровадження санкцій його колишні партнери з Росії пропонували продовжити співпрацю через китайські компанії-посередники. За його словами, підприємство відмовилося від таких схем.

Водночас офіційна статистика свідчить, що імпорт модрини безпосередньо з Росії скоротився до нуля. Однак за цей самий період поставки аналогічної деревини з Китаю зросли з кількох тонн до сотень тонн. Крім того, у торговельній статистиці з'явилися поставки із Сербії та Туреччини, хоча сибірська модрина в цих країнах не росте.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що подібні схеми можуть свідчити про спроби обходу санкцій через треті країни. Якщо ці факти підтвердяться під час перевірок, Європейському Союзу доведеться посилювати контроль за походженням сировини та механізмами виконання санкційних обмежень.

Тим часом президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти компаній, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс обладнанням, а також проти осіб, що підтримують кремлівську пропаганду. До санкційних списків увійшли десятки юридичних і фізичних осіб.