Гривна, доллар или евро: в какой валюте лучше хранить деньги сейчас

Война повлекла за собой девальвацию гривны. Так как никогда актуален вопрос в какой валюте следует инвестировать, или же размещать под депозит.

Покупать доллар или евро

Наличный курс доллара находится на одном из самых низких уровней за последнее время. В свою очередь евро стабильно растет.

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Финансовые аналитики советуют долгосрочные инвестиции в долларах. Но наиболее выгодным, вероятно, будет курс евро, если тенденция к девальвации продолжится.

В какой валюте инвестировать

По мнению экономического эксперта Олега Пензина, если речь идет о краткосрочных инвестициях, лучше сохранять гривну. Открыв депозит на 3 месяца, вы избежите инфляции и увеличите свои ставки.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сегодня покупка доллара как никогда актуальна. В настоящее время курс значительно ниже, чем ожидается осенью. По оценке эксперта, через несколько месяцев доллар будет достигать 40 – 41 гривен.

Александр Охрименко считает, что следует идти на риск и инвестировать в евро. Это ведь реальная возможность заработать. В этом году зарубежные финансовые аналитики ожидают девальвацию доллара к евро.

Что такое девальвация Девальвация – официальное уменьшение одной валюты по отношению к другой. Таким же термином обозначают обесценивание металлов.

В какой бы валюте вы ни делали инвестиции, всегда стоит учитывать возможные риски, ведь прогнозы авторитетных экспертов далеко не всегда сбываются.

Ситуация на наличном рынке в июле

Ранее в комментарии 24 Каналу, банкирша Анна Золотько отметила, что несмотря на общие положительные тенденции, ситуация может измениться ежеминутно. Все напрямую зависит от событий на фронте.

Самый высокий курс сегодня на черном рынке:

доллар покупка – 37,10 гривны, продажа – 37,20 гривны.

евро можно купить за 41,40 гривны, а продать за 41,55 гривны.

Ситуация в обменниках и банках подобная. Хотя разница есть:

Курс валют в банках

Покупка доллара 36,70 гривны, продажа – 37,30 гривны.

Покупают евро за 41,80 гривны, продают за 41 гривну.

Курс в обменниках

Купить доллар можно за 36,90 гривны, продать за 37,29 гривны.

Покупка евро – 41,05 гривны, продажа – 41,71 гривны.