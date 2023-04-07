В Действии появились военные облигации "Ялта": условия покупки

Теперь в приложении Действие можно купить еще один вид военных облигаций "Ялта". Привлечение Нацбанком средств от продажи ценных бумаг поможет ускорить деоккупацию города.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмме.

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Ялта уже 9 лет под российской оккупацией. Но мы надеемся, что в ближайшее время отдохнем на ялтинском побережье. Главное – 24/7 работать на победу и помогать Силам обороны. Запустили военную облигацию Ялта в Действии. Чтобы вы стали инвесторами по деоккупации города. Каждая гривна по облигации помогает поддержать экономику страны, – отметил он.

Как пояснил министр, покупая облигации в Действии, украинцы не платят дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода, а получают гарантированную прибыль.

Условия покупки облигаций

Новые облигации, посвященные Ялте, стоят по 990,41 грн. Выплата по ним состоится 26 июня 2024 и составит 1210 гривен. То есть гарантированная прибыль составит 219,59 гривны.

Какие еще облигации можно приобрести

Севастополь – выплата 13 марта 2024 года

Донецк – выплата 13 марта 2024 года

Мариуполь – выплата 13 марта 2024 года

Луганск – выплата 13 марта 2024 года

Бердянск – выплата 13 марта 2024 года

Стоимость каждой из облигаций составит около тысячи гривен, а прибыль – около 200 гривен.