Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

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Ялта вже 9 років під російською окупацією. Але ми всі сподіваємося, що найближчим часом відпочинемо на ялтинському узбережжі. Головне – 24/7 працювати на перемогу та допомагати Силам оборони. Запустили військову облігацію Ялта в Дії. Щоб ви стали інвесторами деокупації міста. Кожна гривня з облігації допомагає підтримати економіку країни, – зазначив він.

Як пояснив міністр, що, купуючи облігації в Дії, українці не сплачують додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу, а отримують гарантований прибуток.

Умови купівлі облігацій

Нові облігації, присвячені Ялті, коштують по 990,41 гривні. Виплата за ними відбудеться 26 червня 2024 року і складе 1210 гривень. Тобто, гарантований прибуток складе 219,59 гривні.

Які ще облігації можна придбати

Севастополь – виплата 13 березня 2024 року

Донецьк – виплата 13 березня 2024 року

Маріуполь – виплата 13 березня 2024 року

Луганськ – виплата 13 березня 2024 року

Бердянськ – виплата 13 березня 2024 року

Вартість кожної з облігацій складе близько тисячі гривень, а прибуток – близько 200 гривень.