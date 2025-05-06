В "день победы" Путину нечем будет похвастаться: при чем тут цены на нефть

В символический для Кремля день российский президент вряд ли почувствует триумф. Ситуацию будут определять не парады, а наступление ВСУ и мировая конъюнктура.

Как обвал цен на нефть влияет на экономику России

Цены на нефть упали до минимумов за четыре года, что существенно ограничивает способность России финансировать войну, передает 24 Канал со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Читайте также Из-за падения цен на нефть: Россия может изменить ключевое правило бюджета

На это повлияли действия США, которые добились ослабления квот ОПЕК+ и нарастили собственную добычу. Для экономики России, где нефтегаз приносит до 40% бюджета, ситуация стала критической.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Себестоимость добычи в Сибири достигает 40-50 долларов за баррель, что делает теперь убыточным экспорт из многих месторождений. Для обхода санкционных ограничений Путин продает нефть со значительными скидками, что еще сильнее бьет по прибыли.

Для Украины такая ситуация играет на пользу – дешевле нефть означает меньше средств у врага на оружие и армию.

Заметьте! Хотя это не единственный фактор, экономическое ослабление России уменьшает ее способность вести затяжную войну, особенно в условиях санкций и конкуренции на рынке нефти.