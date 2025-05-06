Як обвал цін на нафту впливає на економіку Росії

Ціни на нафту впали до мінімумів за чотири роки, що суттєво обмежує здатність Росії фінансувати війну, передає 24 Канал з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

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На це вплинули дії США, які домоглися послаблення квот ОПЕК+ і наростили власний видобуток. Для економіки Росії, де нафтогаз приносить до 40% бюджету, ситуація стала критичною.

Михайло Подоляк Радник голови Офісу Президента Собівартість видобутку в Сибіру сягає 40-50 доларів за барель, що робить тепер збитковим експорт із багатьох родовищ. Для обходу санкційних обмежень Путін продає нафту зі значними знижками, що ще сильніше б’є по прибутках.

Для України така ситуація грає на користь – дешевша нафта означає менше коштів у ворога на зброю та армію.

Зауважте! Хоча це не єдиний фактор, економічне ослаблення Росії зменшує її здатність вести затяжну війну, особливо в умовах санкцій і конкуренції на ринку нафти.