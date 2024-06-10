Почему пенсионные выплаты перестают поступать и как их восстановить
Источник:Юридический советник для ВПЛ
Если пенсионер выезжает за границу, выплату пенсии могут прекратить. Это касается как тех, кто выехал на постоянное место жительства, так и тех, кто получил временную защиту из-за военных действий в Украине.
Почему выплату пенсии могут приостановить
Пенсионные выплаты в таких случаях можно восстановить. Впрочем, пенсионеру придется подать заявление в Пенсионный фонд, иначе выплату пенсии приостановят.
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Выплату пенсий могут приостановить по нескольким причинам, предусмотренных Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":
- пенсия назначена на основании документов с недостоверными сведениями;
- получатель пенсии умер;
- пенсионер не получал выплат в течение полугода;
- пенсионер выехал за границу на постоянное место жительства, и эта страна не заключила с Украиной соответствующего пенсионного договора.
Как восстановить остановленные пенсионные выплаты
Чтобы восстановить пенсионные выплаты, необходимо подать заявление о возобновлении выплат. В случае выезда в другую страну на постоянное место жительства (ПМЖ), к заявлению нужно приложить:
- загранпаспорт с записью о выезде на ПМЖ;
- паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;
- документ о снятии с учета лица по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) в Украине в связи с выездом на ПМЖ за границу.
Если речь идет о временном выезде, в течение действия военного положения и трех последующих месяцев после его завершения, пенсионер должен направить в Пенсионный фонд по почте заявление о возобновлении выплат и следующие документы:
- копию документа о получении временной защиты или статуса беженца, регистрацию места временного проживания пенсионера за рубежом;
- оригинал документа, удостоверяющего факт, что пенсионер жив - его можно получить в консульском учреждении Украины за рубежом;
- копию паспорта гражданина Украины.
Документы, составлены на иностранном языке, нужно перевести на украинский и также заверить. Пенсионный фонд должен принять решение о восстановлении или невозобновлении пенсии в течение 10 рабочих дней после поступления заявления и документов.