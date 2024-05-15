Чтобы не потерять часть выплат: кто из пенсионеров должен написать заявление в ПФУ

Иногда пенсионеры могут потерять часть выплат или не получить доплату к пенсии. Выяснить причины можно в Пенсионном фонде, однако для этого лучше написать официальное заявление.

Как подать заявление в ПФУ

Написание заявления позволит пенсионеру получить официальное письменное объяснение, на которое придется ждать от 15 до 30 дней. Такой формат коммуникации регулируется соответствующим постановлением Кабмина.

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Письменное обращение можно подать или в региональных филиалах ПФУ, или на сайте. Образец письменного заявления можно найти на портале Пенсионного фонда.

В заявлении нужно указать:

ФИО;

полный адрес;

описать суть обращения;

дату обращения.

Это целесообразно делать в случаях, когда ответ ПФУ во время устного общения не был исчерпывающим или понятным. Если же и этот ответ пенсионера не удовлетворил, можно подать заявление в вышестоящие инстанции.

Когда пенсионерам повысят выплаты

Если вы обратились в Пенсионный фонд и не уверены, к какому работнику обращаться, стоит обратить внимание на информационные таблички, размещены возле рабочих мест., На них указан номер места, фамилия, имя _COPY2 отчество и должность работника, а также виды услуг, которые предоставляются.

Некоторые украинские пенсионеры должны были получить дополнительные выплаты к своим пенсиям, но до сих пор их не дождались. Это касается работающих пенсионеров.

Автоматическое перечисление пенсий с 1 апреля состоится только после получения данных об уплате единого взноса за последний квартал.

С 1 января 2021 года вместо ежемесячной отчетности закон предусматривает представление ежеквартальной объединенной отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.

Из-за отсутствия данных о страховом стаже и заработной плате за первый квартал 2024 года, Пенсионный фонд Украины не мог сразу пересчитать пенсии с 1 апреля. Таким образом, пенсионеры получат пересчитанные пенсии в июне, включая дополнительные выплаты за апрель и май.