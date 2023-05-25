Не будет риска обесценивания: в какой валюте украинцам лучше хранить деньги

Украинская экономика приходит в себя от последствий российского вторжения. Национальный банк Украины предлагает привлекательные процентные ставки по депозитам в гривне, а также может ослабить некоторые валютные ограничения.

Об этом 24 Каналу заявил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. По его словам, сегодня держать средства в гривне на депозитном счете не только сохранит сбережения от последствий инфляции, но может принести небольшой доход.

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Гривна укрепляет позиции

Если НБУ прогнозировал уровень инфляции 18,6% к концу 2023 года, то сегодня они пересмотрели этот показатель, который теперь составляет 14,6%. Это означает, что цены не будут расти так быстро, как они могли бы расти.

Если говорить, можем ли мы рассчитывать на гривну, чтобы не происходило обесценивание наших сбережений? Ответ: да, можем. Мы видим, что инфляция уже имеет четкий и постоянный тренд на замедление,

– рассказал Дубас.

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По его словам, сегодня лучшим инструментом для населения гривневые депозиты. Они обладают доходностью на уровне 20%, что при нынешней инфляции позволяет не только сохранить, но и приумножить средства.

Не забывать о риск-менеджменте

Также хорошим инструментом являются военные облигации, имеющие доходность 20,5%. Это позволит и помочь государству, и сохранить свои средства. Также нужно помнить о диверсификации рисков и часть средств удерживать в иностранных валютах.

"Курс гривны сейчас зафиксирован к доллару, но, по моему мнению, НБУ будет постепенно отпускать валютные ограничения и в среднесрочной перспективе мы вернемся к плавающему обменному курсу. Это абсолютно адекватные условия для нормальных государств не в условиях войны", – сообщил глава Ассоциации украинских банков.

Также, как показывает история разных кризисных периодов, отличным инструментом остается золото, которое всегда дорожает в неопределенные времена. Сегодня его стоимость составляет более 2000 долларов за унцию.

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