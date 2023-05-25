Про це 24 Каналу заявив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас. За його словами, сьогодні тримати кошти у гривні на депозитному рахунку не лише збереже заощадження від наслідків інфляції, а й може принести невеликий дохід.

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Гривня зміцнює позиції

Якщо НБУ прогнозував рівень інфляції 18,6% на кінець 2023 року, то сьогодні він переглянув цей показник, який тепер становить 14,6%. Це означає, що ціни не будуть зростати так стрімко, як вони могли б зростати.

Якщо говорити, чи можемо ми розраховувати на гривню, щоб не відбувалося знецінення наших заощаджень? То відповідь: так, можемо. Ми бачимо, що інфляція вже має чіткий та постійний тренд на уповільнення,

– розповів Дубас.

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За його словами, сьогодні найкращим інструментом для населення є гривневі депозити. Вони мають дохідність на рівні 20%, що при теперішній інфляції дозволяє не лише зберегти, а й примножити кошти.

Не забувати про ризик-менеджмент

Також хорошим інструментом є військові облігації, які мають дохідність 20,5%. Це дозволить і допомогти державі, і зберегти свої кошти. Також потрібно пам’ятати про диверсифікацію ризиків та частину коштів утримувати в іноземних валютах.

"Курс гривні зараз зафіксований до долара, але, на мою думку, НБУ буде поступово відпускати валютні обмеження і в середньостроковій перспективі ми повернемось до плаваючого обмінного курсу. Це абсолютно адекватні умови для нормальних держав не в умовах війни", – повідомив голова Асоціації українських банків.

Також, як показує історія різноманітних кризових періодів, чудовим інструментом залишається золото, яке завжди дорожчає у непевні часи. Сьогодні його вартість становить понад 2000 доларів за унцію.

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