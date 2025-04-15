Стоит ли немедленно продавать доллары и покупать евро на фоне политики Трампа

Политика Трампа привела к весомым изменениям на валютном рынке. Евро ощутимо вырос в соотношении к доллару.

Стоит ли заменить долларовые сбережения на евро

Большинство украинцев держит сбережения именно в долларах, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Из-за ситуации, которая сейчас возникла на валютном рынке, многие приняли решение перейти на сбережения в евро. Однако эксперты предостерегают, что делать резкие шаги не стоит. Речь идет, в частности, о замене долларов на евро. Как говорит эксперт Дмитрий Боярчук, лучше действовать именно на долгосрочную перспективу.

Дмитрий Боярчук Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine В этом есть смысл, потому что мы ближе к ЕС и наша торговля в основном осуществляется со странами Еврозоны. Но я бы не советовал украинцам бежать менять свои сбережения и покупать евро, потому что на фоне волатильных новостей, курс еще много раз будет двигаться в ту или иную сторону.

Боярчук говорит, что учитывая нынешнюю политику Трампа, переход на евро оправдан. Ведь США постепенно теряют глобальное доминирование. Соответственно, это отразится и на долларе.

А вот эксперт Сергей Фурса акцентирует на необходимости диверсификации и инвестирования наличности в определенные инструменты.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Если это гривна, то лучше вкладываться в облигации внутреннего государственного займа, чтобы получать доход. Если иностранная валюта – то евро, но не стоит держать ее под подушкой, ведь инфляция действует и там (в Еврозоне – 24 Канал).

Обратите внимание! Фурса говорит, что инвестирование в государственные облигации в евро это хороший вариант.