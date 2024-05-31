О каких нюансах нужно знать переселенцам, которые получают пенсию через банк

Украинцы могут получать свои пенсионные выплаты несколькими способами. В частности, в формате ежемесячного перевода на банковский счет.

Что изменили для ВПЛ

Пенсионеры могут выбрать любой банк для получения пенсии. Единственным условием является то, что у такого финансового учреждения должна быть соответствующая лицензия.

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Однако, те пенсионеры, которые получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года смогут получить свои средства исключительно через АО "Ощадбанк". Речь идет и о тех, кто ранее пользовался услугами Укрпочты.

Счет, на который поступают пенсионные выплаты лица должен соответствовать определенным требованиям. Сейчас они таковы:

счет должен быть открыт в банке, которому разрешено осуществлять такие операции;

такой счет должен считаться активным;

Как изменить этот счет

Указанный счет необходимо открывать специально для получения пенсии.

Номер счета, то есть IBAN должен быть предоставлен в ПФУ при оформлении выплат. Если вы хотите скорректировать эти данные, необходимо обратиться с таким заявлением в Пенсионный фонд. Сделать это можно несколькими способами:

онлайн – через вебпортал ПФУ;

офлайн – в отделении.

Если пенсионер не предупредит ПФУ об изменении данных своевременно, ему может не поступить пенсия.