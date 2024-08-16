Каким транспортом пенсионеры могут пользоваться на льготных условиях
16 августа 2024, 18:14Читати новину українською
Пенсионеры в Украине имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, однако эта возможность не распространяется на все виды транспорта. Льготы доступны только в городском и пригородном транспорте.
В каком транспорте пенсионеры не имеют льгот
В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте общего пользования, в частности в маршрутках, троллейбусах и автобусах.
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Льготы также действуют на пригородный транспорт, в частности электрички.
Однако есть нюанс относительно городского транспорта: тарифы и льготные категории пассажиров определяются местными советами.Заметьте! Это решение должно быть обнародовано на официальном сайте совета, а соответствующая информация должна быть размещена в каждой маршрутке.
Однако это правило не действует на метро и такси, а также на железнодорожный транспорт междугородного сообщения.Важно! Для бесплатного проезда пенсионерам необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение.