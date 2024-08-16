В каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте общего пользования, в частности в маршрутках, троллейбусах и автобусах.

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Льготы также действуют на пригородный транспорт, в частности электрички.

Однако есть нюанс относительно городского транспорта: тарифы и льготные категории пассажиров определяются местными советами.

Заметьте! Это решение должно быть обнародовано на официальном сайте совета, а соответствующая информация должна быть размещена в каждой маршрутке.

Однако это правило не действует на метро и такси, а также на железнодорожный транспорт междугородного сообщения.

Важно! Для бесплатного проезда пенсионерам необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение.