У якому транспорті пенсіонери не мають пільг
В Україні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті загального користування, зокрема в маршрутках, тролейбусах та автобусах.
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Пільги також діють на приміський транспорт, зокрема електрички.
Однак є нюанс щодо міського транспорту: тарифи та пільгові категорії пасажирів визначаються місцевими радами.
Проте це правило не діє на метро та таксі, а також на залізничний транспорт міжміського сполучення.