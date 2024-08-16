У якому транспорті пенсіонери не мають пільг

В Україні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті загального користування, зокрема в маршрутках, тролейбусах та автобусах.

Читайте також Якщо допущено помилку: як виправити дані у трудовій книжці

Пільги також діють на приміський транспорт, зокрема електрички.

Однак є нюанс щодо міського транспорту: тарифи та пільгові категорії пасажирів визначаються місцевими радами.

Зауважте! Це рішення має бути оприлюднене на офіційному сайті ради, а відповідна інформація має бути розміщена в кожній маршрутці.

Проте це правило не діє на метро та таксі, а також на залізничний транспорт міжміського сполучення.

Важливо! Для безкоштовного проїзду пенсіонерам необхідно мати при собі пенсійне посвідчення.