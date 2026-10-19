Россияне повредили ресторан McDonald's в Киеве: когда заведение возобновит работу

Россияне провели атаку на Киевскую область и, в частности, столицу. В результате террористических действий России пострадало также популярное заведение – McDonald's.

Какое заведение повредили россияне в Киеве

Речь идет о ресторане на ул. Вадима Гетьмана, 1А, о чем пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании.

"В результате российской атаки на Киев был поврежден ресторан "Макдоналдс" на улице Вадима Гетьмана, 1А. К счастью, никто не пострадал",

– сообщили в пресс-службе в ответ на запрос СМИ.

"На момент атаки заведение не работало. В частности, сотрудники находились в укрытии.

В настоящее время компания работает над устранением последствий.

Предположительно, ресторан не будет работать в течение двух дней.

В ночь с 18 на 19 октября россияне массированно провели атаку на Киевскую область. Значительные повреждения получил торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall.

Напомним, что это уже не первая российская атака на McDonald's. В результате российской атаки с использованием дронов в сентябре был поражен один из складов логистического партнера компании в Киевской области.

В частности, в результате удара компания перешла на сокращенное меню. В настоящее время ограниченный ассортимент товаров можно увидеть во всех ресторанах McDonald's в Украине.