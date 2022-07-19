В Минфине пожаловались, что Нацбанк безосновательно поднял учетную ставку

Министерство финансов Украины выполняет свои обязательства, как по внутренним, так и по внешним долгам.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра финансов Виталий Ломакович. Он отметил, что в условиях войны многие страны делали определенные виды реструктуризации по своим обязательствам. Однако пока Министерство финансов Украины этого не использовало, то есть продолжается обслуживание наших долговых обязательств.

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Виталий Ломакович сообщил, что они делятся на две части – долговые обязательства внешние и внутренние.

По его словам, по внешним обязательствам нам сейчас дают:

Грантовые деньги – это средства, которые не нужно возвращать.

Так называемый макрофин – макрофинансовая помощь на уровне институтов Евросоюза или на двустороннем уровне (между Украиной и другими странами).

"Эти процентные ставки по макрофинансовой помощи чрезвычайно низки. Они меньше, чем 1%. То есть говорить сейчас о каких-то размещениях суверенных облигаций на внешних рынках – не приходится", – сообщил Виталий Ломакович.

Внутренние заимствования

Он отметил, что ситуация с внутренними заимствованиями достаточно специфична, потому что в условиях войны задача правительства, в лице Минфина, не стоит посредством привлечения средств на рыночных ставках. Об этом говорят классики макроэкономических теорий и можно посмотреть в мир США во время Второй мировой войны.

"Поэтому военные облигации – это скорее речь о поддержке бюджета, об, условно говоря, экономическом патриотизме украинцев и предприятий", – добавил Виталий Ломакович.

Национальный банк

Советник министра финансов отметил, что хуже ситуация с Национальным банком. По его мнению, он совершенно безосновательно поднял учетную ставку с начала июня до 25% годовых. А также всячески подталкивает Минфин увеличить ставки по военным облигациям, что противоречит бюджетной росписи.

В бюджете на 2022 год есть определенные суммы, заложенные для обслуживания долгов Министерством финансов. Если сейчас следовать логике Нацбанка, нужно увеличить сумму на обслуживание долгов в 2,5 раза. То есть больше, чем предусмотрено в бюджете,

– объяснил Виталий Ломакович.

По его словам, сейчас задача стоит не просто в виде сохранения финансовой системы и поддержки выплат в пользу Министерства обороны, социальных выплат, осуществляемых Минфином бесперебойно.

"Речь не идет о том, что надо кому-то сейчас зарабатывать. А Нацбанк говорит, что заимствования должны носить рыночный характер. Это абсолютный нонсенс во время военных действий и военного положения", – рассказал Ломакович.

Он добавил, что сейчас всем институтам на государственном уровне нужно работать на одну цель. Если мы говорим об экономике и финансах – это обеспечение бесперебойного финансирования Министерства обороны, Министерства социальной политики и других государственных институтов и органов. Это необходимо для того, чтобы люди продолжали получать пенсии, заработные платы, армия получала средства на то, чтобы мы могли победить.

Смотрите видео: о ситуации с поднятием учетной ставки